Мир 28 февраля 2024, 08:42 «Даже Шольц, вспомнив Гитлера, опешил». Идеи Макрона стали опасными для французов Володин напомнил Макрону о судьбе Наполеона и его солдат РИА «Новости»

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Инициативы президента Эммануэля Макрона становятся опасными для граждан Франции, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В своем Telegram-канале он дал оценку последним громким заявлениям политика, в том числе о возможности отправки войск НАТО на Украину, предупредив о последствиях бонапартизма.

По оценке Володина, слова Макрона о возможной отправке военнослужащих стран альянса на Украину не только ужаснули французов, но и руководителей ряда европейских государств.

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«Даже Шольц, вспомнив Гитлера, опешил от такого безумного авантюризма», — подчеркнул он.

Спикер Госдумы выразил уверенность, что Макрон, вероятно, забыл, как несколько лет назад сравнивал современную Францию с временами Наполеона и говорил, что Бонапарт «не считался с потерями», но с тех пор человеческая жизнь стоит превыше всего для страны.

Причиной нынешних заявлений политика, по мнению Володина, стал крайне низкий рейтинг среди населения. Если бы выборы состоялись сегодня — их выиграла бы Марин Ле Пен, не исключил он.

«Чтобы сохранить личную власть, Макрон не придумал ничего лучше, чем разжечь третью мировую войну», — заметил Володин.

По его мнению, президенту Франции следовало бы помнить, чем это закончилось для Наполеона и его солдат, более 600 тысяч из которых погибли.