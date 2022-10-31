Медведев пошутил о странной связи работы систем ПВО и электричества на Украине | 360°

31 октября 2022, 18:35
Медведев пошутил о странной связи работы систем ПВО и электричества на Украине
Зампред СБ Медведев: на Украине происходят странные закономерности, противоречащие науке
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев с иронией указал на странную связь между работой сил противовоздушной обороны Украины и электроснабжением страны. Таким образом политик высмеял в своем Telegram-канале сообщения украинских изданий.
«Странные закономерности, не укладывающиеся в современную военную и инженерную науку, обнаружены на Украине.
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Чем лучше, по информации украинских СМИ, там работают силы ПВО, тем хуже обеспечение страны электричеством и водой», — указал Медведев.
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Он пошутил, что этот парадокс нужно «вдумчиво исследовать».
Сегодня после мощного удара ВС России по объектам украинской инфраструктуры в Киеве и Киевской области начались перебои со светом и мобильной связью. Энергетики сразу начали устранять последствия аварии. Тем не менее жителей предупредили, что электричества, возможно, не будет долго. Позже стало известно об экстренных отключениях электричества по всей стране.
Дмитрий Медведев
Украина
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