Медведев пошутил о странной связи работы систем ПВО и электричества на Украине | 360°

Мир 31 октября 2022, 18:35 Медведев пошутил о странной связи работы систем ПВО и электричества на Украине Зампред СБ Медведев: на Украине происходят странные закономерности, противоречащие науке flickr

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Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев с иронией указал на странную связь между работой сил противовоздушной обороны Украины и электроснабжением страны. Таким образом политик высмеял в своем Telegram-канале сообщения украинских изданий.

«Странные закономерности, не укладывающиеся в современную военную и инженерную науку, обнаружены на Украине.

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Чем лучше, по информации украинских СМИ, там работают силы ПВО, тем хуже обеспечение страны электричеством и водой», — указал Медведев.

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Он пошутил, что этот парадокс нужно «вдумчиво исследовать».

Сегодня после мощного удара ВС России по объектам украинской инфраструктуры в Киеве и Киевской области начались перебои со светом и мобильной связью. Энергетики сразу начали устранять последствия аварии. Тем не менее жителей предупредили, что электричества, возможно, не будет долго. Позже стало известно об экстренных отключениях электричества по всей стране.