23 марта 2023, 08:21
Медведев назвал восстановление отношений России и Запада делом времени
Зампред СБ Медведев: отношения России с Западом стабилизируются в отдаленной перспективе
Россия и Запад восстановят отношения, но в отдаленном будущем. Ситуация стабилизируется, сказал в интервью отечественным СМИ заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Он опубликовал фрагменты беседы в своем Telegram-канале.
«Исхожу из того, что рано или поздно ситуация стабилизируется и общение восстановится», — сказал он.
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Однако по мнению Дмитрия Медведева, это случится в отдаленной перспективе, не в ближайшие два-три года.
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Зампред Совбеза заявил, что в последнее время катастрофически упала грамотность и компетентность руководителей Евросоюза. Они остались хорошими специалистами в своих областях, но плохими из-за «легкости мысли» в практической политике. Дмитрий Медведев рассчитывает, что к моменту восстановления отношений кадровый состав ЕС значительно обновится, нынешние политики уйдут на пенсию.
Он также сказал, что угроза ядерного конфликта в мире возросла, спрогнозировал попытки Запада раскачать ситуацию в России и приравнял потенциальный арест президента за границей по решению Международного уголовного суда к объявлению войны.
Дмитрий Медведев
Международные отношения
Россия
Запад
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