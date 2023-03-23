Мир 23 марта 2023, 08:21 Медведев назвал восстановление отношений России и Запада делом времени Зампред СБ Медведев: отношения России с Западом стабилизируются в отдаленной перспективе Telegram

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Россия и Запад восстановят отношения, но в отдаленном будущем. Ситуация стабилизируется, сказал в интервью отечественным СМИ заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Он опубликовал фрагменты беседы в своем Telegram-канале.

«Исхожу из того, что рано или поздно ситуация стабилизируется и общение восстановится», — сказал он.

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Однако по мнению Дмитрия Медведева, это случится в отдаленной перспективе, не в ближайшие два-три года.

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Зампред Совбеза заявил, что в последнее время катастрофически упала грамотность и компетентность руководителей Евросоюза. Они остались хорошими специалистами в своих областях, но плохими из-за «легкости мысли» в практической политике. Дмитрий Медведев рассчитывает, что к моменту восстановления отношений кадровый состав ЕС значительно обновится, нынешние политики уйдут на пенсию.

Он также сказал, что угроза ядерного конфликта в мире возросла, спрогнозировал попытки Запада раскачать ситуацию в России и приравнял потенциальный арест президента за границей по решению Международного уголовного суда к объявлению войны.