Власть 23 марта 2023, 07:46 Медведев спрогнозировал попытки Запада дестабилизировать ситуацию в России Зампред Совбеза Медведев: Запад попытается дестабилизировать ситуацию в России Unsplash

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Западные страны хотят увидеть управляемое российское руководство. Им невыгодно то, что Россия не подконтрольна США. Именно поэтому они предпримут попытку дестабилизировать политическую ситуацию в стране и разделить ее на части. Такое заявление сделал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ. Об этом написало РИА «Новости».

«Попыток (прим. ред. — вмешательства) они, конечно, не прекращают. И не только потому, что они хотят видеть управляемое руководство Российской Федерации, а потому что они не хотят видеть саму Российскую Федерацию, мы им не нужны. И это их геополитическая, геостратегическая задумка очень давних времен», — сказал он.

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По его словам, им ни к чему видеть неуправляемое американцами государство с серьезным ядерным щитом. Медведев считает, что цель у Запада весьма конкретная.

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«Дестабилизировать политическую ситуацию, разделить страну на части», — подчеркнул он.

Зампред Совбеза считает, что с каждой частью США и их союзники попытаются договориться, демилитаризировать и денуклеаризировать, а потом предложить свои услуги по шефству. Медведев допустил, что разрозненную Россию даже могут пригласить в НАТО, особенно если речь зайдет о разделе ее национальных богатств.

По мнению политика, западные страны также попытаются вмешаться в президентские выборы 2024 года в стране. Ведь так они делают с момента распада СССР.