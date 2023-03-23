Власть 23 марта 2023, 08:09 Медведев приравнял арест российского президента за границей к объявлению войны Зампред Совбеза Медведев: арест президента России за границей будет равен объявлению войны РИА «Новости»

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Арест российского президента за рубежом в рамках решения Международного уголовного суда (МУС) окажется равноценен объявлению войны стране. Такое заявление сделал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью федеральным СМИ. Об этом написал ТАСС.

«Вот представим себе — понятно, что это ситуация, которая не реализуется никогда, да — тем не менее вот представим себе, что она реализовалась. Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации!» — сказал он.

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По его словам, при таком раскладе российские средства «полетят в Бундестаг, в офис канцлера». Медведев отреагировал на высказывание министра юстиции Германии Марко Бушмана. Тот ранее заявил, что немецкие власти обязаны будут выполнить решение МУС и арестовать президента РФ, если он прилетит в ФРГ. Замглавы Совбеза России напомнил, что такое действие будет приравнено к объявлению войны.

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По его словам, решение МУС создало большой негативный потенциал на фоне и так ухудшившихся отношений РФ и Запада. Медведев в интервью также допустил, что западные страны попытаются дестабилизировать политическую ситуацию в России и разделить государство на части.