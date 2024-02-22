Мир 22 февраля 2024, 10:08 Медведчук назвал единственное условие для переворота на Украине Медведчук: переворот на Украине произойдет, если его проведут военнослужащие Ministry of Defense of Ukraine

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Переворот на Украине возможен, но только в одном случае — если его от безысходности проведут военнослужащие. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Может ли быть сегодня переворот? Да, может, но только при одном условии. Это восстание от безысходности военнослужащих», — сказал Медведчук.

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Речь идет о тех, кто воевал, но получил ранение и вернулся в мирную жизнь. Военнослужащие, по словам политика, крайне недовольны всем. Их толком не лечат, потому что не хватает денег, а те, что появляются — разворовывают.

«Может быть какое-то буйное восстание», — допустил политик.

Ранее Медведчук заявлял, что Украина допустила серьезную ошибку, когда избрала курс в НАТО, Европу и проигнорировала Минские соглашения. Политик указал на примитивность и ограниченность украинской власти, полное непонимание того, что ждет страну и мировой правопорядок в целом. Экономику республики, по мнению Медведчука, модно восстановить только наладив отношения с Россией.

Украина обвинила Медведчука в госизмене и содействии терроризму и передала российской стороне при обмене пленными в 2022 году. Политик рассказал, что до сих пор в его адрес поступают угрозы расправой за выступления против режима Владимира Зеленского.