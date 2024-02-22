Мир 22 февраля 2024, 08:30 «Продолжается сейчас». На Медведчука и его семью посыпались угрозы убийством Медведчуку продолжили угрожать расправой за выступления против Зеленского Kremlin Pool/Global Look Press

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Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук рассказал в интервью РИА «Новости», что ему до сих пор угрожают расправой за выступления против режима Владимира Зеленского. Гневные сообщения также касаются и его семьи.

«Это было и тогда, когда мне угрожали расправой прийти ко мне домой, когда я находился год под домашним арестом. Это продолжается сейчас, когда я нахожусь в Москве», — подчеркнул он.

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Медведчук уточнил, что угрозы жизни поступают не только в его адрес, но и родным. Причем информацию публикую украинские издания.

«Вы откройте страницы средств массовой информации Украины, и вы увидите эти угрозы», — говорил он.

Ранее Медведчук сказал, что Украина очень серьезно промахнулась, когда избрала курс в НАТО. Также ошибкой стал выбранный курс на движение в Европу и игнорирование Минских соглашений. Политик уверен, что для восстановления экономики республики, нужно в первую очередь реанимировать отношения с Россией. В то же время он заявил о невозможности экономического союза Украины и Евросоюзом.