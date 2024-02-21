Мир 21 февраля 2024, 09:57 Украинский политик объяснил, как восстановить экономику страны Медведчук: восстановить экономику Украины можно только вместе с Россией Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Чтобы восстановить экономику Украины, нужно в первую очередь реанимировать экономические и торговые отношения с Россией. Таким мнением с РИА «Новости» поделился оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Чтобы восстановить уровень благосостояния, уровень доходов людей, <…> надо восстановить экономические и торговые отношения в первую очередь с Россией и странами СНГ», — констатировал он.

Реклама

Политик добавил, что нужно нарастить производственные и промышленные мощности Украины, экспорт, но это можно сделать «только в сотрудничестве с Россией», поскольку украинская экономика всегда была завязана на РФ и другие республики СССР — не на Европу.

В том же интервью Виктор Медведчук заявил о невозможности экономического союза Украины и ЕС. По его словам, в Европе считают, что на принятие страны в Евросоюз уйдет до пяти лет, но Украины «уже сегодня нет», так что непонятно, о чем можно будет говорить пять лет спустя.