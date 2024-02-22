Мир 22 февраля 2024, 07:25 Медведчук назвал главную ошибку Украины Медведчук: Украина серьезно промахнулась, когда избрала курс в НАТО piqsels

Читать 360tv в

Украина очень серьезно промахнулась, когда избрала курс в НАТО. Такое мнение в интервью РИА «Новости» выразил оппозиционный политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Он высказался по случаю десятилетия государственного переворота в республике.

«Украина, как говорится, промахнулась, причем очень серьезно, когда избрала курс в НАТО», — указал он.

Реклама

Также ошибкой стал выбранный курс на движение в Европу и игнорирование Минских соглашений. Как пояснил политик, все эти промахи привели к тому, что сегодня происходит. Он указал на примитивность и ограниченность украинской власти, а также полное непонимание того, что ждет страну и мировой правопорядок в целом.

Бывший премьер-министр республики Николай Азаров заявил, что спустя 10 лет после Евромайдана Украина деградировала. По его мнению, страна разрушилась. Он напомнил, что стоимость продуктов выросла до 30 раз, также подскочили цены на услуги ЖКХ. А Украину так и не приняли в Евросоюз, несмотря на все обещания, уточнил Азаров.