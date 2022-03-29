Мединский заявил об обещании Киева принять меры к участникам пыток российских военных

Украина приняла протест России после появившихся видеозаписей с издевательствами над пленными российскими солдатами. Власти Киева пообещали принять жесткие меры к участникам пыток. Об этом журналистам рассказал глава российской переговорной делегации и помощник президента России Владимир Мединский.

Он пояснил, что Россия подала протест после появления видеозаписей с издевательствами над пленными российскими военными.

«Этот протест украинской стороной принят. Они пообещали принять самые жесткие меры, если первыми их поймают, тех, кто допускал эти военные преступления. Если поймают наши, то сами понимаете», — заявил Мединский.

Российская и украинская делегации находятся в Стамбуле, где начался новый раунд очных переговоров. Владимир Мединский заявил, что сегодня стороны выступят с заявлениями по предварительным итогам.

Видео с пытками российских солдат, попавших в плен украинским националистам, разошлось по Сети в конце прошлой недели. Сербский политик Воислав Шешель потребовал военного суда над украинскими националистами. Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер потребовала провести расследование.