McDonald’s потерял $127 миллионов из-за остановки работы в России и на Украине

McDonald’s рассказал о потерях компании в результате прекращения работы в России и на Украине. Как отметили в американской корпорации, убытки составили 127 миллионов долларов, сообщил ТАСС.

В отчете компании за первый квартал текущего года сказано, что из общей суммы убытков 27 миллионов долларов приходится на аренду, услуги и зарплату персонала.

Оставшиеся 100 миллионов долларов — это списание продуктов, которые из-за закрытия заведений компании могут испортиться.

Российский рынок покинула часть заграничного фастфуда, главный из которых McDonald’s. Компания приостановила работу своих заведений на территории РФ в середине марта. Уже в конце месяца легендарная вывеска американского ресторана быстрого питания перестала украшать здание около станции метро «Пушкинская» в Москве.

Но в стране уже давно работают рестораны и кафе, которые на равных конкурируют с импортным фастфудом. Российские повара отлично готовят и блюда национальной кухни, среди которых так полюбившиеся россиянам пицца, восточная лапша и шаурма, роллы и суши.