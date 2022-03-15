Фастфуд остается. Лучшие российские сети питания на смену ушедшим компаниям

В России давно работают рестораны и кафе, которые на равных конкурируют с импортным фастфудом. Российские повара отлично готовят и блюда национальной кухни, и полюбившиеся россиянам пиццу, восточную лапшу и шаурму, роллы и суши.

Российский фастфуд приходит на смену McDonald’s

Часть заграничного фастфуда, главный из которых McDonald’s, покинула российский рынок. Однако переживать не стоит — у нас хватает своих производителей различных снеков, кофеен и заведений быстрого питания. Выбор достаточно велик — от традиционных русских блюд до средиземноморской и восточной кухни.

Все они, даже самые экзотические, используют отечественные продукты, так что россиянам не придется ограничивать себя в выборе.

Российский общепит нередко предлагает свою систему бонусов и скидок, многие сотрудничают с банками и позволяют оплачивать заказы накопленными баллами либо просто получать кешбэк. Для вас «360» собрал все основные российские точки питания, где можно вкусно, быстро и относительно недорого подкрепиться.

Кухни больших городов

«Теремок»

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Одними из самых ярких представителей русской кухни в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодаре и соседних с ним городах стала сеть ресторанов «Теремок». Там подают широкий ассортимент блинов с начинкой, гурьевские каши, горячие блюда и салаты, отличные фирменные квас и морс, есть постное меню.

Серьезных плюсов у «Теремка» много: ресторан подключен к основным службам доставки, заказ частично или полностью можно оплатить бонусами «Спасибо». Также накопить бонусы можно в приложении ресторана.

Серьезный минус у «Теремка» только один: их блины, не говоря о кашах, нельзя есть на ходу.

PizzaSushiWok

Как следует из названия, в сети PizzaSushiWok жители Москвы и Московской области могут заказать пиццу, суши и вок. А также роллы, сэндвичи, салаты и даже супы и многое другое — в меню больше 100 позиций. К сожалению, ресторан привычного формата у PizzaSushiWok только один, в Звенигороде, так что основной упор тут сделан на доставке еды.

В ответ на санкции PizzaSushiWok объявила о снижении цен на некоторые позиции меню. Впрочем, блюда здесь и так одни из самых демократичных по стоимости при довольно большом выборе. Готовят тут быстро, доставляют тоже оперативно, постоянно проводят разнообразные акции, а если блюдо покажется невкусным, обещают вернуть деньги за оплаченный заказ.

Еда для всей России

«Додо Пицца»

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Пожалуй, самая народная сеть пиццерий — «Додо Пицца». Перечень их ресторанов начинается в Абакане и заканчивается в Якутске.

Помимо большого ассортимента пиццы, в «Додо» хороший выбор закусок. Причем это не только додстеры — роллы из тонкой пшеничной лепешки c начинкой, но и запеченные картофель, овощи, паста, курица и грибы. Также тут есть пирожки, картофель фри, десерты, молочные коктейли и другие напитки.

Кроме того, «Додо Пицца» выпускает свои фирменные магниты, недорогие товары для детей (а иногда и для взрослых), проводит постоянные акции и даже ввела свою «валюту» — додокоины, которые начисляются в приложении и помогают хорошо сэкономить.

«Крошка-Картошка»

Название российской сети кафе быстрого питания «Крошка-Картошка» тоже не оставляет места для интриги: тут специализируются на блюдах русской кухни на основе печеного картофеля. Оценить разнообразие меню могут жители Тюмени и Ярославля, Москвы и Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Подмосковья, Смоленска и Рязани, Санкт-Петербурга и Тулы.

Помимо печеных картофелин с разной начинкой в «Крошке-Картошке» можно купить супы, роллы и сэндвичи, десерты, салаты и разного вида брускетты. Заказы доставляют курьеры известных служб доставки.

Цены невысокие. Кроме того сеть постоянно проводит акции со скидками и выпускает купоны, которые позволяют неплохо экономить.

«Шоколадница»

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Практически во всех крупных городах России найдется хоть одно кафе сети «Шоколадница». Против ожидания, тут можно не только подкрепиться различными десертами, но и полноценно позавтракать, съесть ланч, обед или ужин. Для маленьких посетителей существуют специальное детское меню и игрушки.

В «Шоколаднице» работает программа лояльности, и с помощью мобильного приложения можно копить бонусы и оплачивать ими до половины стоимости заказа. Также клиенты получают десятипроцентный кешбэк. В ряде кофеен «Шоколадница» действуют подарочные карты на 500, одну и три тысячи рублей.

Россиян накормят

Это далеко не все российские бренды фастфуда. В каждом городе России огромное количество пиццерий, многие из которых готовят свою, авторскую пиццу. Если кто-то затоскует по хот-догам, ему точно помогут в Stardogs и других локальных компаниях. Восточная лапша уже давно продается с успехом, а свернуть ролл или сделать суши для большинства российских поваров — пара пустяков.

Стоит прочитать «шаурма» или «шаверма» — и вы тут же догадаетесь, где находитесь, в Москве или Петербурге. Кстати, в городе на Неве стоит попробовать корюшку, которую, как и мясо с овощами в лаваше, предлагает очень много заведений на самый разный кошелек.

Если шашлык из ягненка — вы на Кавказе, из мидий — вы в Крыму. Словом, не стоит унывать — голодными россиян никто не оставит!