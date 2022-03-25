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    25 марта 2022, 12:22

    Ушла эпоха. Вывеску и логотип сняли с первого McDonald`s в России

    Фото: вывеску McDonald`s сняли со здания первого ресторана в центре Москвы

    Наза Салех Захи

    Легендарная вывеска американского ресторана быстрого питания McDonald’s перестал украшать здание около станции метро «Пушкинская» в Москве. Изменившийся вид знаменитого кафе показал в своем Telegram-канале блогер Илья Варламов.

    Ушла эпоха. Вывеску и логотип сняли с первого McDonald`s в России

    На кадрах видно, что исчезли вывески и логотипы McDonald’s. Это точка являлась первой среди более чем 800 ресторанов сети в России.

    McDonald’s открылся в России 31 января 1990 года. В первый американский ресторан быстрого питания тогда выстроилась огромная очередь. С тех пор эта сеть пользовалась неизменной популярностью у россиян.

    Ушла эпоха. Вывеску и логотип сняли с первого McDonald`s в России | Изображение 1Открытие McDonald’s на Пушкинской площади в Москве. Источник фото: РИА «Новости»

    Однако в начале марта стало известно о приостановке работы McDonald’s в России. Такое решения корпорация приняли в связи с операцией РФ на Украине. Ресторан на Пушкинской площади окончательно закрылся 14 марта.

    Ушла эпоха. Вывеску и логотип сняли с первого McDonald`s в России | Изображение 2Так выглядел ресторан на Пушкинской до последнего времени. Источник фото: Wikimedia