Ушла эпоха. Вывеску и логотип сняли с первого McDonald`s в России

Легендарная вывеска американского ресторана быстрого питания McDonald’s перестал украшать здание около станции метро «Пушкинская» в Москве. Изменившийся вид знаменитого кафе показал в своем Telegram-канале блогер Илья Варламов.

На кадрах видно, что исчезли вывески и логотипы McDonald’s. Это точка являлась первой среди более чем 800 ресторанов сети в России.

McDonald’s открылся в России 31 января 1990 года. В первый американский ресторан быстрого питания тогда выстроилась огромная очередь. С тех пор эта сеть пользовалась неизменной популярностью у россиян.

Открытие McDonald’s на Пушкинской площади в Москве. Источник фото: РИА «Новости»

Однако в начале марта стало известно о приостановке работы McDonald’s в России. Такое решения корпорация приняли в связи с операцией РФ на Украине. Ресторан на Пушкинской площади окончательно закрылся 14 марта.