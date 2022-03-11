McDonald’s приостановит работу ресторанов в России с 14 марта

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s временно приостановит работу своих заведений в России с 14 марта. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«В связи с операционными, техническими и логистическими сложностями компания McDonald’s с 14 марта планирует временно приостановить обслуживание в предприятиях сети по всей России», — указывается в сообщении.

При этом офис компании продолжит работать в прежнем режиме.

В системе McDonald’s в России работает больше 62 тысяч человек, а на предприятиях поставщиков — еще около 100 тысяч.

В компании отметили, что все работники продолжат получать полную зарплату, несмотря на временное закрытие ресторанов сети. Сохраняются также все социальные льготы и гарантии для сотрудников.

Расходы на выполнение обязательств перед сотрудниками и контрагентами компания оценила в сумму до $50 млн в месяц.

Многочисленные иностранные компании, включая McDonald’s, заявили о приостановке работы в России на фоне санкций и в связи с проведением российской спецоперации на Украине.

Генеральный директор ООО «Крошка Картошка» Сергей Зайцев считает, что McDonald’s возобновит работу в России. Он раскритиковал решение американской сети, назвав его «эмоциональным и политическим».