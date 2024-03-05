Мир 05 марта 2024, 19:29 Массовый сбой произошел в работе YouTube, Google и сервисах Meta Пользователи пожаловались на сбои в Instagram и Facebook Pxhere

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Масштабный сбой произошел в работе YouTube, сервисов Google, WhatsApp*, Instagram* и Facebook* 5 марта. Пользователи по всему миру жалуются на проблемы, следует из данных сайта Downdetector.

Неполадки возникли в работе более 10 популярных сервисов. С чем связаны проблемы — пока неизвестно.

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У пользователей не загружаются веб-сайты, не открываются приложения, некоторое не могут авторизоваться в своих аккаунтах.

«Вышел из системы, не могу войти в приложение или на сайт. Пытался создать новую учетную запись, тоже не получилось. Я в Монреале, Квебек. Что происходит?» — написал один из пользователе о Facebook*.

Ранее пользователи Telegram сообщили о массовых сбоях в работе мессенджера. Специалисты Роскомнадзора вместе с операторами связи начали проверку. Проблемы также возникли у клиентов Тинькофф Банка — приложение работало некорректно.

*Сервисы принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.