Общество 05 марта 2024, 08:33 Роскомнадзор проверит сбой в Telegram РКН и операторы связи проверят сбой в Telegram РИА «Новости»

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Специалисты Роскомнадзора вместе с операторами связи начали проверку после сбоев в мессенджере Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе РКН.

Сотрудники ЦМУ ССОП отметили рост числа жалоб пользователей на проблемы в работе Telegram. Вечером 4 марта россияне сообщили, что у них не загружаются аудио- и видеосообщения, файлы. В основном проблемы были в мобильном приложении.

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«Специалисты ЦМУ ССОП проводят проверку совместно с операторами связи», — указано в сообщении.

Это уже не первый масштабный сбой в работе мессенджера с начала марта. В начале месяца, 2 марта, пользователи также жаловались на проблемы в работе Telegram. Причем сервис не функционировал как в России, так и на Украине. До этого еще один сбой в работе Telegram и ряда других интернет-сервисов произошел в конце февраля из-за проверки Роскомнадзора.