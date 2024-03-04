Технологии 04 марта 2024, 19:08 Россияне столкнулись со сбоями в работе Telegram Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера Pxhere

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Пользователи Telegram вечером 4 марта сообщили о массовых сбоях в работе мессенджера. По данным Downdetector, с проблемами столкнулись в основном жители Москвы и области, Петербурга и Ленобласти.

В основном пользователи сообщали о сбоях в мобильном приложении — 73%. Еще 18% сообщили об общих проблемах.

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«Не грузятся картинки и видео!» — написал один из пользователей.

«Не загружаются входящие голосовые сообщения», — добавил другой.

Число жалоб растет с каждой минутой. Россияне не могут загрузить мультимедийные файлы и сообщают об общих проблемах сервиса.

Ранее масштабный сбой в Telegram произошел 2 марта. Тогда мобильное приложение не загружало сообщения, хотя уведомления о них приходили.