Технологии 05 марта 2024, 17:58 Пользователи сообщили о сбоях в работе приложения Тинькофф Банка РБК: в работе приложения Тинькофф Банка произошли сбои Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Приложение Тинькофф Банка больше часа работает со сбоями. Пользователи не могут авторизоваться в мобильном сервисе. Об этом сообщил РБК.

В пресс-службе финансовой организации подтвердили неполадки и пообещали устранить их в ближайшее время. Банк также не назвал возникший сбой масштабным.

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По информации издания, у клиентов возникают проблемы со входом в банковское и инвестиционное приложения Тинькофф Банка.

«По техническим причинам сейчас у небольшого числа клиентов могут возникать сложности с авторизацией в приложении», — указали в пресс-службе кредитной организации.

Как сообщили «360» в компании, сбой носил краткосрочный характер. Сейчас неполадок не наблюдается.

«Незначительное число клиентов Тинькофф могли столкнуться с нестабильной авторизацией в приложении. Ситуация исправлена оперативно, все приложения работают в штатном режиме у всех клиентов», — пояснил собеседник издания.

Ранее крупный сбой произошел в работе мессенджера Telegram. С проблемами столкнулись пользователи из Москвы и Подмосковья, а также из Санкт-Петербурга и Ленобласти. Роскомнадзор начал проверку в связи с неполадками в работе мессенджера.