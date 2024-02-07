07 февраля 2024, 12:51
Стала известна дата выхода интервью Путина и Карлсона
WSJ: интервью Путина американцу Такеру Карлсону опубликуют 8 февраля
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону могут опубликовать 8 февраля. Об этом сообщила газета WSJ со ссылкой на источники.
«Бывший ведущий Fox News, посетивший Москву, входит в число наиболее видных правых, критикующих поддержку Украины со стороны США», — написали авторы материала.
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Карлсон настаивал, что важно понять взгляды Путина. Кроме того, он напоминал, что Соединенные Штаты уже предоставили Украине миллиарды долларов финансовой, гуманитарной и военной помощи.
Журналист отметил, что поездку в Россию никто не оплачивал, все было сделано за деньги команды. Белый дом дважды пытался сорвать интервью с Путиным, но материал вскоре все равно выйдет.
Коллега Карлсона Алекс Джонс заявил, что журналист взял у российского лидера двухчасовое интервью, которое заставило «нервничать западных цензоров». Джонс отметил, что «мы собираемся остановить третью мировую войну». При этом сам Карлсон уклонился от ответа на вопрос о готовности интервью с Путиным. Накануне американец записал в соцсети видеообращение с анонсом беседы с российским лидером.
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