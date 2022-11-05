Маск заявил, что Twitter может стать одной из самых дорогих компаний в мире | 360°

Деньги 05 ноября 2022, 05:30 Маск заявил, что Twitter может стать одной из самых дорогих компаний в мире Миллиардер Маск заявил, что Twitter может стать одной из самых дорогих компаний в мире YouTube

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Известный американский предприниматель Илон Маск рассказал о возможностях развития купленной им за 44 миллиарда долларов компании Twitter. Он выступил на конференции для инвесторов в Нью-Йорке, передал телеканал CNN.

«Я думаю, что у компании есть огромный потенциал. Достичь этого будет очень сложно, но я считаю возможным, что в конечном счете она может стать одной из самых дорогих компаний в мире», — отметил бизнесмен.

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Капитализация Twitter составляет более 41 миллиарда долларов. Сейчас она занимает лишь 377-ю строчку в списке самых дорогих компаний.

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Информация о желании Маска купить социальную сеть появилась весной. Затем между ним и руководством Twitter произошел конфликт, поскольку предприниматель обнаружил множество фейковых аккаунтов.

Летом площадка подала на него в суд, пытаясь заставить выполнить обязательства по покупке. Сделка была завершена в конце октября. Ранее сообщалось о планах Маска сократить штат сотрудников.