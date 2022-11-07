Twitter отложил запуск платной верификации из-за выборов в Конгресс | 360°

Общество 07 ноября 2022, 01:32 Twitter отложил запуск платной верификации из-за выборов в Конгресс NYT: Twitter отложил введение платной верификации до конца выборов в Конгресс США

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Социальная сеть Twitter отложила запуск платной системы верификации аккаунтов из соображений безопасности. Об этом написала газета New York Times со ссылкой на источники.

По сообщению газеты, это связано с промежуточными выборами в Конгресс США.

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«Twitter отложил введение системы платной верификации пользователей за 7,99 доллара в месяц до завершения промежуточных выборов», — написали в статье.

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По мнению сотрудников Twitter, мошенники могут злоупотреблять этой функцией в преддверии выборов. Например, верифицировать аккаунты президента, телеканалов и газет и публиковать неправдоподобную и даже лживую информацию.

Выбора в обе палаты Конгресса в США состоятся 8 ноября. На них изберут 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.

Ранее стало известно, что в Twitter появится функция длинных текстов. Маск написал, что так компания положит «конец абсурдной практике скриншотов из блокнота». В настоящий момент твиты пользователей ограничены 280 символами.