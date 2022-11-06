Маск сообщил, что в Twitter появится возможность прикреплять к публикациям длинные тексты | 360°

Мир 06 ноября 2022, 01:54 Маск сообщил, что в Twitter появится возможность прикреплять к публикациям длинные тексты Илон Маск: в Twitter появится возможность прикреплять к публикациям длинные тексты РИА "Новости"

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Американская социальная сеть Twitter добавит функцию встраивания в сообщения длинных текстов, заявил ее новый глава, миллиардер Илон Маск.

«Twitter вскоре добавит возможность прикреплять к твитам длинные тексты, положив конец абсурдной практике скриншотов из блокнота», — написал бизнесмен.

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Кроме того, Маск планирует ввести монетизацию для создателей контента. В настоящий момент твиты пользователей ограничены 280 символами. Поэтому многим приходится прикреплять к своим постам фотографии с текстом.

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Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк обратился к Маску в открытом письме. Он попросил владельца Twitter уважать права человека на площадке.

Американские СМИ включили предпринимателя в число известных персон, которые являются сторонниками России. В этом списке также оказался экс-президент США Дональд Трамп.