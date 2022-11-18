Мир 18 ноября 2022, 12:30 Маск провел совещания с ключевыми сотрудниками Twitter, чтобы не дать им уволиться NYT: владелец Twitter Маск провел совещания с ключевыми сотрудниками во избежание их ухода flickr

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Новый владелец Twitter Илон Маск и его советники провели совещания с сотрудниками, которых сочли ключевыми, чтобы не допустить их увольнения. Об этом написало издание The New York Times, сославшись на источники и внутреннюю корреспонденцию компании.

Также, по данным газеты, Маск «разослал запутанные сообщения о политике удаленной работы», в которых смягчил позицию по поводу удаленной работы — ранее предприниматель выступал категорически против.

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Массовые увольнения поставили вопрос о том, как Twitter продолжать работать эффективно.

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«Хотя Маск привлек некоторых инженеров и менеджеров из других своих компаний, таких как производитель электромобилей Tesla, многие из них только знакомятся с тем, как работает служба социальных сетей», — рассказали источники издания.

Став владельцем компании, Илон Маск уволил половину ее штатных сотрудников, а оставшихся поставил перед ультиматумом: либо постоянные переработки ради создания «прорывного Twitter-2.0», либо уход с выплатой трехмесячного выходного пособия. Решение нужно было принять в кратчайшие сроки. Многие не захотели работать ненормированно и в тот же день подали заявление об увольнении. На фоне этих недовольств офисы Twitter вчера закрыли до понедельника, чтобы «обеспечить безопасность каждого работника, а также систем и данных пользователей».

В Twitter набрал популярность хештег #RIPTwitter: некоторые пользователи считают, что Маск убил сервис, и шутят, что в компании остался «всего один сотрудник» — он сам.