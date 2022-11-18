Мир 18 ноября 2022, 04:59 Сотни сотрудников Twitter уволились после ультиматума Маска NYT: сотни сотрудников Twitter уволились с трехмесячным жалованием после ультиматума Маска Unsplash

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Из компании Twitter уволились сотни сотрудников после ультиматума Илона Маска, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. Работники предпочли получить тройной гонорар и покинуть компанию.

Согласно требованию нового владельца, сотрудники должны были решить, уйти с трехмесячным выходным пособием или остаться и работать с «высокой интенсивностью» над созданием «прорывного Twitter-2.0». Определиться было необходимо до пяти часов вечера по местному времени. До дедлайна компанию покинули сотни сотрудников, сообщает издание.

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Бизнесмен позиционировал этот шаг как способ сделать соцсеть максимально конкурентоспособной. При этом фирма избавилась от недовольных работников, сократился фонд оплаты труда.

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По информации газеты, Маск провел совещание с некоторыми ключевыми сотрудниками с целью оставить их на своих постах.

Новый владелец продолжает модернизировать соцсеть. Маск заявил, что пользователи больше не будут видеть обозначение типа устройства, с которого был сделан пост. Он считает это пустой тратой экранного пространства и вычислений.