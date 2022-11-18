Мир 18 ноября 2022, 07:55 Офисы Twitter закрыли на четыре дня из-за опасности саботажа — СМИ Business Insider: компания Twitter закрыла офисы до 21 ноября на фоне массовых увольнений Unsplash

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На фоне массовых увольнений Twitter в четверг решила закрыть свои офисы до 21 ноября. Работников попросили покинуть здания. Руководство опасается, что некоторые сотрудники «могут саботировать компанию», написал портал Business Insider.

По данным издания, люди получили рассылку со следующим текстом: «Чтобы обеспечить безопасность каждого работника, а также систем Twitter и данных пользователей, наши офисы будут временно закрыты». Проход по пропускам приостановили.

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Портал напомнил, что аналогичную меру принимали и в первую волну сокращений, когда компанию приобрел миллиардер Илон Маск.

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Нынешние массовые увольнения произошли после того, как новый владелец поставил сотрудников перед выбором: работа «с высокой интенсивностью» ради создания «прорывного Twitter-2.0» или увольнение с трехмесячным пособием. Определиться нужно было в тот же день. Сотни работников предпочли увольнение переработкам. СМИ сообщили, что Маск провел совещание с некоторыми ключевыми сотрудниками с целью не допустить их ухода.