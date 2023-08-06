06 августа 2023, 10:10
Маск пообещал оплатить судебные иски всем пострадавшим за лайки в Twitter
Илон Маск сообщил о готовности оплатить судебные иски пострадавшим за лайки в соцсети X
Социальная сеть X (бывший Twitter) возместит судебные расходы всем пользователям, пострадавшим от работодателей из-за лайков или публикации на платформе. Об этом в личном микроблоге сообщил глава компании, миллиардер Илон Маск.
«Если ваш работодатель отнесся к вам несправедливо из-за лайка или размещения поста в соцсети, то мы возместим все судебные расходы. Никаких ограничений нет», — написал он.
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В конце июля Twitter переименовали в X. У соцсети появился новый логотип в виде белой буквы с черным контуром, заменивший традиционное изображение птицы синего цвета.
Илон Маск приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов. Сразу после сделки он отравил в отставку гендиректора компании Парага Агравала и руководителя финансового отдела Неда Сигала, став единоличным владельцем сети.
Также Маск анонсировал, что в X останется исключительно темный фон для новостной ленты.
Суд
Илон Маск
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