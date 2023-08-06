Мир 06 августа 2023, 10:10 Маск пообещал оплатить судебные иски всем пострадавшим за лайки в Twitter Илон Маск сообщил о готовности оплатить судебные иски пострадавшим за лайки в соцсети X Unsplash

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Социальная сеть X (бывший Twitter) возместит судебные расходы всем пользователям, пострадавшим от работодателей из-за лайков или публикации на платформе. Об этом в личном микроблоге сообщил глава компании, миллиардер Илон Маск.

«Если ваш работодатель отнесся к вам несправедливо из-за лайка или размещения поста в соцсети, то мы возместим все судебные расходы. Никаких ограничений нет», — написал он.

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В конце июля Twitter переименовали в X. У соцсети появился новый логотип в виде белой буквы с черным контуром, заменивший традиционное изображение птицы синего цвета.

Илон Маск приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов. Сразу после сделки он отравил в отставку гендиректора компании Парага Агравала и руководителя финансового отдела Неда Сигала, став единоличным владельцем сети.

Также Маск анонсировал, что в X останется исключительно темный фон для новостной ленты.