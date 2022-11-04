Мир 04 ноября 2022, 04:55 Выкупленный Маском Twitter оповестит сотрудников об увольнении до вечера пятницы — СМИ Reuters: выкупленный Маском Twitter оповестит сотрудников об увольнении до вечера пятницы YouTube

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Американская социальная сеть Twitter, которую купил миллиардер Илон Маск, оповестит своих сотрудников об увольнении до вечера 4 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

В письмах к сотрудникам отмечается, что информация об увольнении появится до 09:00 по тихоокеанскому времени (19:00 по московскому времени). Руководство планирует закрыть доступ работников в офис.

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По данным западных СМИ, Маск планирует сократить около 3,7 тысячи рабочих мест. Этот шаг необходим, чтобы оптимизировать расходы на содержание компании.

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Предприниматель планирует изменить редакционную политику Twitter — разблокировать некоторые аккаунты, а также ввести плату за подтверждение профиля пользователя.

Ранее портал Business Insider включил Маска в число влиятельных персон, которые являются сторонниками России на Западе.