Технологии 28 июля 2023, 11:03 Маск решил оставить в Twitter только темный режим Владелец Twitter Маск решил оставить в соцсети только темный режим flickr.com

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В соцсети Twitter останется доступным только темный режим. Об этом заявил ее владелец Илон Маск в своем аккаунте. Пока у пользователей есть возможность выбрать один из нескольких режимов.

«Эта платформа скоро будет иметь только темный режим», — написал миллиардер.

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Он уточнил, что этот вариант «лучше во всех отношениях», но не стал раскрывать эту мысль.

Между тем, по данным портала The Verge, пользователи принялись спорить по поводу этого решения — оказалось, что для многих светлый режим гораздо удобнее: светлый текст на темном фоне сложнее воспринимается.

В последние дни Илон Маск объявил сразу о нескольких изменениях в Twitter. У соцсети появился новый дизайн: вместо ее традиционного символа — синей птицы — логотипом стала буква Х на черном фоне. В дальнейшем он будет дорабатываться. Маск заявил также, что после ребрендинга посты в Twitter будут называться «иксами». Помимо этого, предприниматель анонсировал расширение финансового функционала сети.