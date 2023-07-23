23 июля 2023, 10:01
Twitter сменит логотип и откажется от своего главного символа
Илон Маск заявил, что сменит логотип Twitter на букву Х
Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск заявил, что изменит логотип социальной сети. Об этом он написал в своем микроблоге.
«Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и постепенно со всеми птицами», — подчеркнул бизнесмен.
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Бизнесмен представил новый дизайн Сети в виде буквы Х на черном фоне. Конечный вариант бренда еще не согласовали.
Маск стал владельцем Twitter 7 октября 2022 года, закрыв сделку по покупке сети за 44 миллиарда долларов. Он сразу же уволил большую часть старого руководства.
В документации базы комиссии по ценным бумагам и биржам США указано, что предприниматель стал единоличным руководителем компании.
Маск заявил, что Twitter планирует подать иск к Meta* из-за платформы Threads. Последняя может стать прямым конкурентом компании предпринимателя.
Он также обвинил владельца Meta* в «систематическом, преднамеренном и незаконном присвоении коммерческой тайны и интеллектуальной собственности» Twitter.
*Meta — корпорация, которая признана экстремистской в России и запрещена.
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Илон Маск
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