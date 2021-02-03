Эксперимент Маска с обезьяной посчитали в МГУ устаревшим

«Игры обезьян — здесь для меня ничего нового нет. И для научной общественности здесь ничего нового нет», — отметил специалист.

Он напомнил, что в конце 90-х годов ученые проделывали на крысах подобные эксперименты, в результате которых грызуны могли мысленным усилием двигать рычажок, пододвигающий поилку к ее рту.

«Но надо отдать должное Илону Маску. <…> Действительно, если он берется за что-то такое, интересное внедрить, то у него получается», — признал ученый.