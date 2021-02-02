Чипированная обезьяна научилась проходить видеоигры. Людям от этого больше пользы, чем кажется

Стартап Илона Маска Neuralink вживил беспроводной чип в мозг обезьяны. Подключение к компьютеру позволило примату самостоятельно проходить видеоигры. Бизнесмен заверил, что прибор не причиняет животному никакого вреда. Несмотря на это, мнения о способах достичь успеха разделились.

Об успешном вживлении чипа в мозг обезьяны Маск рассказал во время беседы с пользователями частной социальной платформы Clubhouse. В этом приложении проводятся различные неформальные обсуждения. Предпринимателя спросили о последних разработках в компании Neuralink.

«У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом с крошечными проводами в черепе, которая может играть в видеоигры своим разумом», — заявил Маск нескольким тысячам слушателей.

Он добавил, что сам имплант не видно. Посторонний человек никогда не догадается, в каком именно месте вставлено устройство. Единственное, что его может выдать — небольшой ирокез. По словам бизнесмена, лабораторию компании посещал инспектор из Министерства сельского хозяйства США. По результатам проверки он назвал помещения самым красивым обезьяньим комплексом.

«Она — счастливая обезьяна. У нас самые хорошие обезьяньи помещения в мире. <…> Одна из вещей, которую мы пытаемся выяснить, сможем ли мы заставить обезьян играть в интеллектуальный пинг-понг друг с другом? Это было бы довольно круто», — отметил Маск.

Зачем нужен чип?

Владелец компании пояснил, что технологию чипирования разрабатывают, чтобы в дальнейшем помочь людям с травмами головного и спинного мозга. Вживленный гаджет позволит восполнить утраченные способности. Он стимулирует цепочки нейронов при помощи электродов, приводя в активную фазу работу отдельных нервных клеток.

В перспективе разработки помогут ученым и медикам бороться с эпилепсией, рассеянным склерозом, и болезнью Паркинсона. Более того, чипы пригодятся для подключения к мозгу протезов. Нейробиолог Михаил Лебедев ранее объяснял, что пока при болезни Паркинсона удаляют часть глубинной структуры мозга или же прибегают к стимулированию мозга.

«Возникает вопрос: а что если не просто стимулировать мозг, но и записывать его реакцию, смотреть на то, что при стимуляции происходит, и может быть, даже включать обратную связь. Например, включать стимулятор только тогда, когда эти патологические колебания возникают? Вот здесь устройство, подобное тому, что представила Neuralink, может быть очень полезно», — отметил Лебедев.

На данным этапе разработки Neuralink не подходят для пациентов с Паркинсоном, так как работают лишь с корой мозга. Еще созданные чипы могут помочь восстановиться после инсульта. Приспособление будет заменять отмершую часть мозга или помогать человеку заново освоить те или иные навыки.

По словам Маска, сейчас в мире есть примитивные версии подобного устройства, в которых провода торчат из головы. В новом чипе крошечные провода подсоединяют к определенным отделам мозга. Маск пообещал показать видео с чипированными обезьянами в ближайшее время. Он подчеркнул, что ролик могут опубликовать уже примерно через месяц.

Между похвалой и осуждением

Заявление Маска о вживлении чипа обезьянам стали активно обсуждать зоозащитники. Председатель общественной организации «Голоса за животных» Динара Агеева напомнила, что бизнесмен хочет обеспечить всех бесплатным доступом в Сеть. Такое стремление является похвальным, поэтому нельзя однозначно назвать Маска хорошим человеком или же злодеем. При этом негуманно ставить опыты на животных, отметила Агеева.

«Эта обезьяна наверняка была здорова, но наверняка были животные, у которых не очень успешно все это проходило. То есть о каких-то жертвах еще умалчивается. С первого раза такого рода результаты не получаются. Мы выступаем против любых экспериментов с использованием животных, какими бы благими целями это не было обусловлено», — сказала она Daily Storm.

По словам зоозащитницы, сейчас есть все возможности для проведения исследований без животных. Она добавила, что в России пока альтернативные способы не так активно используются, как в других странах. Также Агеева призвала продолжать искать варианты для опытов без участия животных. Близкий к руководству Гринпис России собеседник издания обратил внимание на спорность разработки.

«Если эти эксперименты помогают в лечении болезней людей, если есть возможность проводить те или иные испытания без подопытных животных — супер, и на это надо идти. В данном случае нельзя однозначно похвалить или осудить Маска», — заключил он.

Обезьяны не первые

Несмотря на обсуждения, компания мультимиллиардера уже четвертый год трудится над чипами и подключением компьютера к мозгу. Летом 2020 года Макс провел пресс-конференцию, где показал чипированных свиней.

За время работы специалистам удалось упростить устройства и сделать их размером с монету.

«Его можно полностью скрыть при имплантации. Он полностью сольется с костью черепа и будет невидимым извне, работая целый день без подзарядки», — рассказывал Маск.

Усовершенствованные чипы вживили нескольким свиньям. С помощью беспроводного канала связи отслеживались осязательные нервы животных. Когда свинья касалась чего-либо пятаком, компьютер это фиксировал. На момент презентации одно из животных успешно проходило с чипом два месяца. У другой свиньи устройство извлекли, чем доказали безопасность всей процедуры.

Но не только Neuralink работает над подобными технологиями. Корейские ученые Института передовых технологий вживили в мозг лабораторной мыши имплантат «для управления мозгом в реальном времени». После установки чипа специалисты вкололи грызуну кокаин, а затем контролировали его поведение через приложение на смартфоне. В итоге ученым удалось блокировать воздействие наркотика на мозг. По их словам, разработка поможет глубже изучить поведение животных в естественной среде.