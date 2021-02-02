Маск на время ушел из Twitter

«Ушел из Twitter на время», — написал Маск в своем микроблоге.

В последние несколько лет он был активным пользователем этой соцсети. Помимо отчетов о своих достижениях, на своей странице он часто шутил, разыгрывал подписчиков и общался с ними в комментариях под своими постами.

В ответ на сообщение об уходе из Twitter некоторые пользователи начали с ним прощаться, благодарить за проделанную работу и огорчаться, что больше никогда не смогут лично поговорить с харизматичным изобретателям.

Накануне Илон Маск рассказал, что его стартап Neuralink вживил беспроводной чип в мозг обезьяны. Устройство подключили к компьютеру, и животное смогло силой мысли играть в видеоигры. Он отметил, что этот эксперимент не причиняет обезьяне никакого вреда.