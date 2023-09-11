Мир 11 сентября 2023, 16:46 Маск открестился от обвинений в госизмене за отказ включать Starlink рядом с Крымом Маск ответил на обвинения в госизмене за отказ включать Starlink близ Крыма Википедия

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Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на обвинения в государственной измене, которые посыпались на его из-за отказа разрешить ВСУ использовать Starlink для атак на российский Черноморский флот. Ответ американский предприниматель опубликовал на своей странице в соцсети X.

«Конгресс США не объявлял войну России. Если кто и является изменником, так это те, кто меня называют подобными словами», — подчеркнул он.

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В Госдепе отмечали, что система Starlink жизненно важна для ВСУ. Госсекретарь Энтони Блинкен выразил надежду на то, что Маск сохранит предоставление услуг спутниковой связи украинским военным с ее помощью.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские военные используют Starlink на всей линии боевого соприкосновения.

По данным CNN, в прошлом году основатель SpaceX ограничил работу Starlink рядом с территорией Крыма, сорвав тем самым диверсию ВСУ.