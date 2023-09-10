Мир 10 сентября 2023, 19:52 Систему связи Starlink назвали критически важной для ВСУ Глава Госдепа Блинкен призвал Маска не отключать ВСУ от системы Starlink Pixabay

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Власти США рассчитывают, что предприниматель Илон Маск сохранит предоставление услуг спутниковой связи украинским военным при помощи системы Starlink. С таким заявлением в эфире телеканала CNN выступил глава госдепартамента США Энтони Блинкен. Полный текст вопросов и ответов доступен на сайте внешнеполитического ведомства.

Так он прокомментировал отрывок из будущей биографии о предпринимателе, в котором рассказывалось, что из-за отсутствия связи в районе Крыма в 2022 году сорвалась украинская атака на Черноморский флот России.

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«Я не могу говорить о конкретном эпизоде. Я могу сказать, что Starlink является важным средством для украинцев для связи друг с другом, особенно для военных», — заявил Блинкен.

Глава Госдепа подчеркнул, что из-за проходящих боевых действий эта технология критически важна. Он добавил, что не может подтвердить участие российской стороны в решении Маска об отключении украинских войск от Starlink.

Сам Илон Маск, комментируя возникшие слухи вокруг системы Starlink, заявил, что в районе Крыма связь никогда не поддерживалась. При этом он отметил, что в 2022 году он отклонил просьбу государственных органов Украине об экстренной активации сервиса около полуострова, так как опасался нападения ВСУ на Черноморский флот России.

В конце октября 2022 года украинские военные заявили о сбоях в работе системы связи Starlink. Они начались на фоне заявлений Илона Маска о больших расходах компании, так как все услуги для ВСУ оплачивались за ее счет. Предприниматель обратился к Минобороны США с просьбой компенсировать или оплатить часть расходов. Но после начала скандала Маск пообещал, что продолжит финансирование системы.

Перебои в работе Starlink объяснила занимавшая тогда пост генерального директора компании Space X Гвинн Шотвелл. Она заявила, что спутниковая связь изначально предназначалась для гражданского населения, чтобы они могли сохранить контакты с эвакуированными родными. Но власти страны передали ключи от системы военным, которые использовали связь для организации атак беспилотников.