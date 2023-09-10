10 сентября 2023, 19:52
Систему связи Starlink назвали критически важной для ВСУ
Глава Госдепа Блинкен призвал Маска не отключать ВСУ от системы Starlink
Власти США рассчитывают, что предприниматель Илон Маск сохранит предоставление услуг спутниковой связи украинским военным при помощи системы Starlink. С таким заявлением в эфире телеканала CNN выступил глава госдепартамента США Энтони Блинкен. Полный текст вопросов и ответов доступен на сайте внешнеполитического ведомства.
Так он прокомментировал отрывок из будущей биографии о предпринимателе, в котором рассказывалось, что из-за отсутствия связи в районе Крыма в 2022 году сорвалась украинская атака на Черноморский флот России.
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«Я не могу говорить о конкретном эпизоде. Я могу сказать, что Starlink является важным средством для украинцев для связи друг с другом, особенно для военных», — заявил Блинкен.
Глава Госдепа подчеркнул, что из-за проходящих боевых действий эта технология критически важна. Он добавил, что не может подтвердить участие российской стороны в решении Маска об отключении украинских войск от Starlink.
Сам Илон Маск, комментируя возникшие слухи вокруг системы Starlink, заявил, что в районе Крыма связь никогда не поддерживалась. При этом он отметил, что в 2022 году он отклонил просьбу государственных органов Украине об экстренной активации сервиса около полуострова, так как опасался нападения ВСУ на Черноморский флот России.
В конце октября 2022 года украинские военные заявили о сбоях в работе системы связи Starlink. Они начались на фоне заявлений Илона Маска о больших расходах компании, так как все услуги для ВСУ оплачивались за ее счет. Предприниматель обратился к Минобороны США с просьбой компенсировать или оплатить часть расходов. Но после начала скандала Маск пообещал, что продолжит финансирование системы.
Перебои в работе Starlink объяснила занимавшая тогда пост генерального директора компании Space X Гвинн Шотвелл. Она заявила, что спутниковая связь изначально предназначалась для гражданского населения, чтобы они могли сохранить контакты с эвакуированными родными. Но власти страны передали ключи от системы военным, которые использовали связь для организации атак беспилотников.
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