Мир 25 июля 2023, 19:55 Марихуану на Украине будут выращивать со штрих-кодом на каждом кусте Pxhere

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На Украине собрались выращивать марихуану для медицинских целей. Власти будут жестко контролировать ее производство и сбыт, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, которая в 2021 году была инициатором легализации этого наркотика, написал ТАСС.

«Требования будут достаточно жесткими. Мы прописывали, что медицинский каннабис будут выращивать только в закрытом помещении, то есть в теплицах», — сказала она.

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По словам Стефанишиной, в законе прописано, что во всех помещениях, где будут взращивать марихуану, появится специальное оборудование и видеонаблюдение. У каждого куста будет свой штрих-код.

Наказание за нелегальное использование, выращивание, перепродажу «лекарства» будет таким же, как за сбыт наркотиков, подчеркнула вице-премьер.

Однако эксперты считают, что легализация каннабиса доказательство того, что президенту Владимиру Зеленскому наплевать на жителей страны. Происходящие на Украине изменения тянут страну на дно. Кроме того, появление препаратов с марихуаной спровоцирует рост числа наркозависимых.

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что легализация каннабиса приведет к разложению и уничтожению народа Украины.