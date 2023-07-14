Мир 14 июля 2023, 22:14 Зеленскому наплевать на украинцев. Доказательство тому — идея о легализации лекарств на основе марихуаны Экс-сенатор Клинцевич: происходящие на Украине изменения тянут страну на дно Официальный сайт президента Украины

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Верховная рада в первом чтении одобрила проект закона о легализации лекарств на основе медицинского каннабиса (марихуаны) на Украине. Как сообщил депутат Ярослав Железняк, за проголосовали 268 парламентариев из необходимых 226. Когда Владимир Зеленский еще был кандидатом в президенты, уже тогда он выступал за легализацию марихуаны в медицинских целях. Все происходящее на Украине тянет страну на дно, с которого ей не выбраться без помощи России. Об этом в беседе с «360» заявил лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, бывший член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Далее — его прямая речь.

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Тут сложно влезть в мозги Зеленского, хотя многие из экспертов пытаются это сделать, в том числе и те, которые лично его хорошо знают. Мне кажется, что здесь есть колоссальная военно-политическая зависимость Зеленского в этой ситуации, в которой находится Украина. И в данном случае вот эти рекомендации — это рекомендации извне, которые он и осуществляет.

Для чего это нужно? Понятно, что это отвлекает общество, создает некий прецедент, интегрирует в некий европейский менталитет, дестабилизирует саму ситуацию на Украине. Создает условия, при котором Украина в данном случае будет крайне уязвима и управляема извне.

Зеленский, как марионетка, абсолютно… Я даже не до конца понимаю, осознает он это или не осознает. Выполняет вот эти указания. Конечно, все, что происходит, в том числе и с учетом этого законодательства, это те внешнеполитические, социально-экономические условия, которые отталкивают Украину от русского мира. От возможно ее более серьезной политической интеграции с Россией.

Это якорь, который тянет Украину на дно, с которого ей без России, без ее поддержки, без нашего менталитет, без русского православия будет невозможно подняться. Очень жаль, что Украина это не понимает.

А Зеленский просто обыкновенный предатель, <…> слабый человек и абсолютный эгоист. Эгоист, который прагматично выстроил эту деятельность с учетом личных амбиций, интересов и своей семьи. Ему глубоко наплевать на Украину, на украинский народ, на русский мир и на наш общий исторически сложившийся русский менталитет. Он — наш враг, по-другому к нему относиться нельзя. Я в этом глубоко убежден.