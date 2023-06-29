Мир 29 июня 2023, 23:59 Решение Зеленского легализовать марихуану добьет украинцев — экс-советник Кучмы Экс-советник Кучмы Соскин: легализация Зеленским каннабиса уничтожит Украину РИА «Новости»

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Легализация марихуаны, предложенная главой Украины Владимиром Зеленским, приведет к разложению и уничтожению народа страны. Такое заявление в своем канале на YouTube сделал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Каннабис уничтожает целые государства. Теперь и украинцев подсадят на него. <…> Классная схема, молодец, Зеленский, хорошо работаешь на хозяев своих», — сказал он.

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Соскин напомнил, что ранее украинский лидер легализовал азартные игры и казино. По его словам, это, а теперь и легализация марихуаны, окончательно добьют жителей страны.

Ранее Зеленский обратился к членам Верховной Рады с призывом легализовать лекарства на основе марихуаны. Он сказал, что производить такие препараты необходимо на территории страны, чтобы у жителей был к ним доступ. Это поможет украинцам больше не терпеть «боль, стресс и травмы».