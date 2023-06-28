Эксклюзив 28 июня 2023, 18:52 «Это не лекарство». Легализация препаратов с каннабисом спровоцирует рост числа наркозависимых на Украине Нарколог Шуров: легализация лекарств с каннабисом повысит число зависимых на Украине Pxhere

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Легализация препаратов на основе каннабиса на Украине приведет к росту количества наркозависимых в стране. Таким прогнозом поделился в комментарии «360» врач-нарколог Василий Шуров.

Разрешить использование марихуаны в медицинских целях предложил президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал производить такие лекарства на территории страны, чтобы украинцы всегда могли получить доступ к этим препаратам.

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Шуров назвал очень сомнительной практикой использование в медицинских целях психоактивных веществ, способных вызывать зависимость.

«У нас нет исследований мультицентровых в рамках доказательной медицины, которые говорили бы о том, что польза перевешивает вред. Поэтому речь идет о легализации. Мы знаем, что на Украине есть Южная Бессарабия, где прекрасно растет каннабис, дает огромный урожай, позволяющий зарабатывать тысячи долларов с куста», — отметил нарколог.

По мнению врача, на Украине пытаются продвинуть легализацию марихуаны под видом медицинской повестки. Эту тему в стране активно проталкивают Лига медицинского каннабиса, фонд миллиардера Джорджа Сороса, а также функционеры с американским гражданством типа бывшей исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, указал собеседник «360».

Чтобы раскрутить повестку, использовали различные опросы, сообщил Шуров. Применение каннабиса в медицинских целях одобрила даже украинская церковь, обратил внимание нарколог.

«Поэтому украинцам можно только посочувствовать. Это не лекарство. Это приведет к росту наркозависимых, и Украина, как и планировалось американцами, возможно, станет самым крупным наркохабом Европы», — подытожил врач.