Марадону похоронят на кладбище Jardin de Paz в Буэнос-Айресе

Сейчас в президентском дворце Каса Росада в Буэнос-Айресе проходит церемония прощания с Марадоной. Траурное мероприятие началось в 06:00 (12:00 по Москве). Двери во дворец закроют в 16:00 (22:00 по московскому времени). Многотысячная вереница людей, которые хотят отдать последние почести кумиру, не иссякает с самого утра. В Аргентине объявили трехдневный траур.

Диего Армандо Марадона умер от сердечной недостаточности 25 ноября. Футболисту было 60 лет. Ему стало плохо за завтраком. Скорая приехала через полчаса с лишним. Врачи не смогли его спасти. В последние дни он восстанавливался у себя дома после операции на мозге.

Свои лучшие годы Марадона провел в неаполитанском клубе «Наполи». Мэр Неаполя пообещал переименовать домашний стадион команды «Сан-Паоло» в память об ушедшем футболисте.