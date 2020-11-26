Началась церемония прощания с Марадоной. Трансляция из Буэнос-Айреса

На входе перед дворцом организовали временный КПП. Людей запускают по одному. Некоторые поклонники великого футболиста не могут сдержать эмоций и рыдают.

Диего Армандо Марадона умер 25 ноября в своем доме от острой сердечной недостаточности, которая вызвала отек легких. Недавно он перенес операцию на мозге. Спортсмен ушел из жизни на 61-м году жизни. Марадоне стало плохо во время завтрака. Ему вызвали скорую, но врачи не смогли его спасти.

Церемония прощания по просьбе родственников Марадоны продлится до 16:00 (22:00 по московскому времени). Пока не известно, продолжится ли траурное мероприятие в пятницу. В Аргентине объявили трехдневный траур.