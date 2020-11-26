Мэр Неаполя пообещал переименовать стадион «Сан-Паоло» в память о Марадоне

Домашний стадион «Сан-Паоло» итальянского клуба «Наполи» переименуют в память об умершем Диего Марадоне. Об этом заявил мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис.

«Марадона — это не только футбол. Он был хорошим человеком, и многие ощутили это на себе. Никто не может с ним сравниться. Он смог олицетворить единство города и городской футбольной команды. <…> Стадион будет называться „Диего Армандо Марадона“. Этого хочет народ. Вчера все единогласно этого требовали», — приводит «Интерфакс» слова выступления главы Неаполя в радиоэфире.

Мэр добавил, что Марадона способен объединить всех неаполитанцев.

Великий футболист умер 25 ноября от острой сердечной недостаточности. Ему было 60 лет. Самые яркие годы своей карьеры Марадона защищал цвета «Наполи». Для жителей Неаполя он стал спортивным идолом.

В президентском дворце в центре Буэнос-Айреса сейчас проходит церемония прощания со спортсменом. Траурное мероприятие продлится до 16:00 (22:00 по московскому времени). После новости о смерти Марадоны в Аргентине объявили трехдневный траур.