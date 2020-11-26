Адвокат и врач заявили, что Марадона не получил должного лечения

Аргентинский футболист Диего Армандо Марадона умер из-за остановки сердца. Спортсмену вызвали скорую, которая добралась к нему более чем через полчаса. Об этом сообщил адвокат Матиас Морла.

«Скорая помощь ехала больше 30 минут, что является преступным идиотизмом. Это нельзя оставлять незамеченным, я буду просить провести расследование со всеми вытекающими последствиями», — написал адвокат в Twitter.

Морла добавил, что в отчете прокуратуры сказано, что Марадона провел без наблюдения врачей 12 часов. При этом за состоянием футболиста должны были постоянно следить медики. Эти заявления подтвердил бывший его врач Альфред Кахе.

«Рядом должен был постоянно находиться врач. В его ситуации было два важных аспекта: во-первых, операция была логичной или нелогичной; во-вторых, сердечно-сосудистое обследование не было проведено полностью», — подчеркнул медик. Цитату привело РИА «Новости».

По словам Кахе, Марадона в последнее время пребывал в глубокой депрессии. Врач узнал об этом от психолога легендарного спортсмена.

«Его психолог сказал мне, что он был в глубокой депрессии. Близкая к Диего женщина рассказала мне, что он говорил ей, что глубоко обеспокоен, подавлен и что он уже сделал все в своей жизни. Это выражение про „сделал все в своей жизни“ мне не понравилось», — поделился Кахе.

Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября из-за остановки сердца. Ему было 60 лет. Незадолго до смерти он перенес операцию на мозге. Прощание с футболистом проходит в аргентинском президентском дворце Каса Росада в Буэнос-Айресе. В Аргентине объявлен трехдневный национальный траур.