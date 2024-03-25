Мир 25 марта 2024, 18:29 Макрон связал теракт в Crocus City Hall с группировкой, планировавшей атаки во Франции Макрон: совершившая теракт под Москвой группировка планировала атаки во Франции РИА «Новости»

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Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что, вероятно, причастная к нападению в Crocus City Hall террористическая группировка «Исламское государство»* пыталась совершить теракты во Франции. Об этом он заявил во время визита во Французскую Гвиану. Его слова передал Елисейский дворец.

«Эта группировка, которая, вероятно, вовлечена в теракт, провела за последние месяцы несколько попыток на нашей собственной территории», — сказал Макрон.

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Президент Франции осудил теракт в Подмосковье, в котором погибли 137 человек. После трагедии в концертном зале премьер-министр Габриэль Атталь заявлял о повышении до максимального уровня террористической угрозы.

Четырех обвиняемых в совершении теракта отправили под арест. Сегодня в Басманный суд Москвы также поступило ходатайство об аресте трех новых фигурантов уголовного дела.

* запрещенная в России террористическая группировка.