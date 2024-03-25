Криминал 25 марта 2024, 17:47 Новые фигуранты появились в деле о теракте в Crocus City Hall Запрос об аресте трех фигурантов в теракте в Crocus City Hall поступил в суд

Читать 360tv в

Следователи подали ходатайство об аресте трех новых фигурантов по делу о теракте Crocus City Hall. Об этом «360» сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

В ведомстве уточнили, что речь идет об Исроиле Исломове и двух его сыновьях Аминчоне и Диловаре.

Реклама

Двум фигурантам уже предъявили обвинения. Один остался в статусе подозреваемого.

«Поступило еще три материала в отношении обвиняемых Исломова Аминчона Исроиловича, Исломова Диловара Исроиловича, а также подозреваемого Исломова Исроила Ибрагимовича», — заявили в пресс-службе суда.

Telegram-канал Суды общей юрисдикции Москвы

Теракт в концертном зале Crocus City Hall произошел в минувшую пятницу, 22 марта. Группа вооруженных мужчин в камуфляже устроила стрельбу по собравшимся на концерт группы «Пикник» зрителям в фойе и зале площадки.

Перед уходом боевики устроили поджог помещения. Начавшийся пожар потушили только на следующий день,

Жертвами теракта стали 137 человек. Четырех участников нападения задержали во время попытки пересечения границы в Брянской области.

Криминалисты забрали задержанных в Москву, где после допроса предъявили им обвинения. Басманный суд Москвы принял решение об аресте обвиняемых на два месяца. Всего по уголовному делу о теракте проходят 11 человек.