Мир 25 марта 2024, 04:17 Франция повысила уровень террористической угрозы после трагедии в Crocus City Hall Премьер Франции Атталь: повысили уровень террористической опасности до высшего Pixabay

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Власти Франции после теракта в Crocus City Hall повысили уровень террористической угрозы до наивысшего. Об этом в соцсети Х написал премьер-министр Габриэль Атталь.

После теракта в Crocus City Hall президент Франции Эммануэль Макрон провел заседание Совета по обороне и национальной безопасности.

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«Мы решили повысить бдительность до самого высокого уровня: чрезвычайная ситуация с риском терактов», — написал Атталь.

В теракте в Crocus City Hall погибли 137 человек, пострадали 182 человека. Басманный суд Москвы отправил под стражу четырех граждан Таджикистана, которых подозревают в совершении теракта. Их отправили в СИЗО сроком на один месяц и 28 дней, то есть до 22 мая 2024 года.