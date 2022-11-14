14 ноября 2022, 11:50
Макрон предложил силой дипломатии усадить Россию и Украину за стол переговоров
Президент Франции Макрон призвал сохранить диалог с президентом России Путиным
В ближайшее время следует активно добиваться возобновления переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил в эфире радио France Inter президент Франции Эммануэль Макрон, сообщило РИА ФАН.
«Я думаю, что в ближайшие недели нужно увеличить дипломатические усилия, чтобы стороны сели за стол переговоров», — сказал он.
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Эммануэль Макрон назвал роль Франции в этом вопросе. Он считает, что эта страна должна выступить посредником, то есть продолжать вести диалог одновременно с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским.
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Такое же заявление он сделал на климатической конференции ООН в Египте. Эммануэль Макрон заявил, что Украине рано или поздно придется назвать свои условия и пойти на этот шаг.
В администрации президента России неоднократно заявляли, что открыты к диалогу и готовы возобновить переговоры. Однако Владимир Зеленский на законодательном уровне отказался это делать. В МИД России считают, что шансы на переговоры появятся, только если США дадут киевскому режиму такой приказ.
Эммануэль Макрон
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Переговоры
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