Мир 14 ноября 2022, 11:50 Макрон предложил силой дипломатии усадить Россию и Украину за стол переговоров Президент Франции Макрон призвал сохранить диалог с президентом России Путиным РИА «Новости»

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В ближайшее время следует активно добиваться возобновления переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил в эфире радио France Inter президент Франции Эммануэль Макрон, сообщило РИА ФАН.

«Я думаю, что в ближайшие недели нужно увеличить дипломатические усилия, чтобы стороны сели за стол переговоров», — сказал он.

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Эммануэль Макрон назвал роль Франции в этом вопросе. Он считает, что эта страна должна выступить посредником, то есть продолжать вести диалог одновременно с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским.

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Такое же заявление он сделал на климатической конференции ООН в Египте. Эммануэль Макрон заявил, что Украине рано или поздно придется назвать свои условия и пойти на этот шаг.

В администрации президента России неоднократно заявляли, что открыты к диалогу и готовы возобновить переговоры. Однако Владимир Зеленский на законодательном уровне отказался это делать. В МИД России считают, что шансы на переговоры появятся, только если США дадут киевскому режиму такой приказ.