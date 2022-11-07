Песков напомнил о готовности России к переговорам с Украиной | 360°

07 ноября 2022, 13:43
Песков напомнил о готовности России к переговорам с Украиной
Представитель Кремля Песков: Россия остается открытой для переговоров с Украиной
Россия остается открытой для переговоров с Украиной, однако сейчас их невозможно вести из-за отказа украинских властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля напомнил, что российская сторона неоднократно указывала, что готова к продолжению этого процесса, сообщило РИА «Новости».
«Мы также неоднократно обращали внимание всех на то, что в настоящий момент не видим такой возможности (для переговоров — прим. ред.)», — подчеркнул Песков.
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Он обратил внимание, что власти Украины на законодательном уровне кодифицировали непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной.
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Представитель Кремля также затронул вопрос предстоящего саммита G20 в Индонезии, уточнив, что ясность по участию в нем Владимира Путина появится до конца недели.
Также Песков коснулся рабочего графика президента на ближайшие дни. По его словам, в понедельник, 7 ноября, глава государства посетит с рабочей поездкой Тверскую область, заслушает доклад губернатора о развитии региона.
Представитель Кремля подтвердил подготовку переговоров президента России и лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
«Контакты действительно планируются, мы будем вас информировать об этом. Идет подготовка, мы своевременно сделаем объявление», — добавил он.
В ходе брифинга Песков затронул и вопрос урегулирования между Азербайджаном и Арменией. По его словам, Россия по-прежнему призывает стороны воздерживаться от шагов, которые могут привести к усилению напряженности на линии соприкосновения.
Вопрос о материале газеты The Wall Street Journal, сообщившей о контактах между Россией и США по линии представителей безопасности, Песков оставил без комментария.
Дмитрий Песков
Россия
Владимир Путин
Украина
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