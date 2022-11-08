Макрон поддержал возобновление переговоров России и Украины | 360°

08 ноября 2022, 06:05
Макрон поддержал возобновление переговоров России и Украины
Президент Франции Макрон указал на необходимость возобновления переговоров РФ и Украины
К возобновлению переговорного процесса между Россией и Украиной призвал президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом он заявил в ходе климатической конференции ООН в Египте, сообщили «Известия».
«Мы хотим возвращения к миру. Это дело Украины — определить условия и время, когда она захочет вернуться за стол переговоров. Но в определенный момент придется это сделать», — подчеркнул Макрон.
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Французский лидер также отметил, что, хотя он и привержен дипломатическому разрешению конфликта, сейчас говорить о каких-либо «радикальных условиях» еще рано.
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Официальный представитель госдепа США Нед Прайс ранее отмечал, что американские власти поддерживают обсуждение двусторонних тем с Россией, однако диалога о контурах урегулирования ситуации на Украине избегают. Штаты, как заметил Прайс, не станут говорить об Украине без ее представителей.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уже заявлял, что Россия остается открытой для переговоров с Украиной, но сейчас их невозможно вести из-за отказа властей Киева.
Эммануэль Макрон
Россия
Украина
Франция
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