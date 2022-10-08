Макрон посоветовал Байдену быть осторожнее со словами о ядерной войне | 360°

Мир 08 октября 2022, 16:31 Поделиться Telegram

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Viber Макрон посоветовал Байдену быть осторожнее со словами о ядерной войне Президент Франции Макрон призвал Байдена к осторожности после слов о ядерной угрозе РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон посоветовал американскому лидеру Джо Байдену быть осторожнее со словами про ядерную войну. Об этом сообщило британское издание Daily Mail.

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На саммите Евросоюза в Праге его попросили прокомментировать высказывание Байдена, Макрон отнесся к словам американского коллеги скептически.

«Я всегда отказывался участвовать в политических выдумках, особенно когда речь идет о ядерном оружии. В этом вопросе мы должны быть очень осторожны», — сказал он.

Ранее президент Соединенных Штатов заявил, что мир столкнулся с прямой угрозой использования ядерного оружия впервые со времен Карибского кризиса. Байден сравнил происходящее с Армагеддоном. В Кремле напомнили, что с практическим призывом развязать мировую войну уже выступал президент Украины Владимир Зеленский. В свою очередь американский предприниматель Илон Маск высказался о почтенном возрасте американского лидера. По его мнению, президент США слишком стар для участия в следующих выборах.

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