Илон Маск назвал Байдена слишком старым для нового президентского срока | 360°

Мир 07 октября 2022, 17:44 Поделиться Telegram

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Viber Илон Маск назвал Байдена слишком старым для нового президентского срока Миллиардер Илон Маск усомнился во втором президентском сроке Байдена из-за его возраста Flickr

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Американский миллиардер Илон Маск заявил, что нынешний президент США Джо Байден слишком стар для того, чтобы баллотироваться на второй срок. В интервью газете Financial Times он заявил, что это может стать проблемой для поддержания контакта с населением страны.

«Возможно, разрыв в одно поколение это еще нормально, но в два? Не знаю, но когда у вас уже правнуки, насколько вам близки проблемы людей?» — заявил владелец компаний Tesla и Space X. Он усомнился в том, что в таком солидном возрасте можно понимать реальные потребности людей.

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Последние несколько дней предпринимателя обсуждают во всем мире. Поводом стал предложенный им вариант разрешения украинского конфликта. Маск предложил признать российский статус Крыма, обеспечить полуостров питьевой водой, провести повторные референдумы в республиках Донбасса и на освобожденных территориях, а за Украиной закрепить нейтральный статус. Позже в разговоре с сенатором Линдси Грэмом бизнесмен заявил, что на востоке Украины люди предпочитают Россию.

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